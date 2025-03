information fournie par AFP Video • 19/03/2025 à 16:42

"Nous avons besoin d'une législation plus protectrice, d'un système judiciaire plus réactif et plus bienveillant, d'une société qui éduque ses enfants à reconnaître et à dénoncer ses abus", déclare Solène Podevin-Favre, membre de la Ciivise et présidente de l'association Face à l'inceste, auditionnée devant la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale. SONORE