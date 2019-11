En ville, il ne se nourrit... que de la nature !

AFP Video • 07/11/2019 à 15:22

Depuis un an, Rob Greenfield n'a pas dépensé un centime pour son alimentation. En pleine ville, à Orlando en Floride, il se nourrit de son jardin, des abeilles, de sa pêche et de ce qu'il récupère le long des routes. Une façon pour cet activiste de montrer l'exemple, et de pousser les autres Américains à changer de régime.