En trottinette, électrique ne rime pas forcément avec écologique

AFP Video • 12/11/2019 à 15:03

Dix-huit mois après ses débuts à Paris, la trottinette électrique en libre-service a largement séduit habitants et touristes. Mais en plein débat sur le réchauffement climatique, elles font grincer des dents du côté des défenseurs de l'environnement. Les opérateurs assurent, eux, faire des efforts pour rendre ce moyen de transport plus écologique en réparant les épaves, en repêchant celles jetées dans la Seine et en améliorant la durée de vie des batteries.