En Syrie, vivre sous terre pour échapper à la guerre

AFP Video • 25/02/2020 à 16:53

Dans un champ parsemé d'oliviers dans le nord-ouest de la Syrie en proie aux combats, des Syriens déplacés et leurs familles vivent dans un abri souterrain qu'ils appellent désormais leur maison. Soutenues par la Russie, les forces gouvernementales ont détruit le dernier grand bastion rebelle syrien depuis décembre. La région est dirigée par des djihadistes et des groupes rebelles alliés, et abrite environ trois millions de civils.