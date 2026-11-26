Dans un centre d'une ONG dans le nord de la Syrie, une jeune mère espère qu'une réforme de la loi lui permettra de transmettre sa nationalité à ses deux filles, nées de pères jihadistes, irakien et chinois, tous deux décédés. Au cours de la guerre civile (2011-2024), des milliers de mariages ont été contractés entre des Syriennes et étrangers, parmi lesquels des jihadistes qui avaient afflué dans le pays.
En Syrie, des enfants de pères jihadistes étrangers sans nationalité
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