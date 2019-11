En RD Congo, un policier tue un homme dans un hôpital et en Norvège, la vidéo virale d'un béluga

France 24 • 25/11/2019 à 12:32

Cette semaine dans votre émission 100% en images amateur : on revient sur une scène choquante en République démocratique du Congo montrant un policier tirant sur un homme dans un hôpital. Puis, on ira en Norvège où la vidéo virale d'un beluga ramenant un ballon de rugby a beaucoup amusé les internautes... alors qu'elle montre une réalité bien plus triste.