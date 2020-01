En Lozère, des demandeurs d'asile dynamisent un village "du bout du monde"

AFP Video • 09/01/2020 à 22:06

Depuis 16 ans, un village de montagne français menacé par l'exode rural, Chambon-le-Château, a fait le choix peu commun d'accueillir des familles de demandeurs d'asile pour conserver son école et ses services. Mais ces hommes, femmes et enfants ayant affronté guerres, persécutions et une route de l'exil périlleuse, souffrent parfois de l'isolement dans cette commune des confins de la Lozère, le département le moins peuplé de France.