En Laponie, les éleveurs de rennes à l'épreuve du changement climatique

AFP Video • 29/05/2020 à 08:12

Avec des hivers plus doux en Suède, les membres de la communauté indigène sami du pays qui élèvent des rennes disent que les changements climatiques les obligent à voyager plus loin et à dépenser plus d'argent à la recherche de nourriture pour empêcher leurs animaux de mourir de faim.