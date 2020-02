Partenaire • 10/02/2020 à 09:47

Dans ses portefeuilles, CPR AM a commencé l'année avec une exposition actions défensive : 17% sur un fonds comme CPR Croissance Défensive, et 48% pour CPR Croissance Réactive. Mais devant les risques importants de remontée des tensions sanitaires, CPR AM a initié des positions de couverture réduisant d'un cinquième leur exposition. Retrouvez le nouveau point sur les marchés financiers présenté par Cyrille Geneslay.