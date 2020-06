En Italie, les musulmans veulent une place pour leurs morts

AFP Video • 09/06/2020 à 15:49

La communauté islamique de Milan-Sesto San Giovanni est l'une des plus grandes du nord de l'Italie. En Lombardie, la région la plus touchée par la pandémie de Covid-19, les musulmans ont payé un lourd tribut. La communauté s'est trouvée confrontée à deux problèmes: l'espace limité dans les cimetières et l'impossibilité, en raison du confinement, de rapatrier les corps dans leur pays d'origine.