A la une de la presse, ce mardi 24 novembre, l’exécution, hier, en Iran, de la peine de flagellation contre la chanteuse Parastoo Ahmadi, figure du mouvement «Femme, vie, liberté», et quatre membres de son équipe. Les femmes privées de nom en Afghanistan. L’humour et la poésie comme armes de la « GenZ » en Inde, une jeunesse confrontée au chômage de masse. Et le championnat mondial de l’œuf mayonnaise, «œuf mayo» pour les intimes.
En Iran, 74 coups de fouet infligés à une chanteuse pour "atteinte à la décence publique"
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