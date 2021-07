AFP Video • 03/07/2021 à 20:35

En Irak, l'été est toujours chaud. Mais cette année, avec 52 degrés à l'ombre, le pays est en plus plongé dans le noir. Pas un seul watt d'électricité n'arrive dans les maisons où réfrigérateurs, ventilateurs et autres climatiseurs ne servent plus à rien.