En janvier 2025, le Parlement irakien adoptait un amendement permettant aux Irakiens de soumettre leur foyer à un régime religieux pour régler les mariages, les divorces, les héritages, etc. Le nouveau code Jaafarite, chiite, a été mis en application en octobre 2025. Un an plus tard, les effets de cet amendement se font sentir et soulèvent de vives inquiétudes, surtout du côté des femmes qui dénoncent un recul de leurs droits. Reportage de Marie-Charlotte Roupie.
En Irak, le recul des droits des femmes chiites sous l'effet du code jaafarite
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