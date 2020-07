En Irak, le confinement donne un coup de pouce aux agriculteurs

AFP Video • 14/07/2020 à 16:52

Cette année, les agriculteurs irakiens écoulent sans peine leur production sur les marchés du pays. Grâce au confinement décrété face à la pandémie de Covid-19, les fruits et légumes iraniens et turcs ne sont plus là pour leur faire concurrence. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Irak est parvenu à être autosuffisant sur 28 produits.