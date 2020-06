En Irak, la "fleur du Nil" tue fleuves, poissons et toute une économie

AFP Video • 22/06/2020 à 21:16

Au premier regard, on pourrait s'émerveiller devant ses fleurs violettes et ses larges feuilles vert vif qui flottent. Mais avec ses tiges sombres s'enfonçant dans l'Euphrate et le Tigre, la "fleur du Nil" menace l'Irak, connu depuis l'Antiquité comme le "pays des deux fleuves".