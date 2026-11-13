Unique par sa capacité à se faufiler au milieu des embouteillages dantesques, le "tuk-tuk" est resté incontournable en Inde. Il en est même devenu le fer de lance de la révolution des énergies "vertes". L'usine Mahindra de Hyderabad, dans le nord de l'Inde, produit un tricycle électrique toutes les 90 secondes pour répondre à la demande.
En Inde, le grand bond en avant des "tuk-tuk" électriques
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