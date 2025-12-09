A Gir, en Inde, les lions d'Asie sont chez eux. Les 1.900 km2 de savane et de forêt du parc constituent même leur dernier refuge naturel au monde. Un sanctuaire patiemment bâti par des années d'efforts des autorités locales, et qui continue à s'étendre.
En Inde, la lente renaissance des lions d'Asie
