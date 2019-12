En Guyane, l'extraction d'or accusée de participer à la destruction de l'Amazonie

France 24 • 02/12/2019 à 11:20

Lundi s'ouvre la Conférence mondiale sur le climat à Madrid. Au-delà de la destruction des écosystèmes et de la diversité, la déforestation a une incidence majeure sur le climat planétaire : les arbres, abattus, ne pouvant plus extraire de CO2 dans l'atmosphère. En Guyane, les extractions d'or sont accusées de participer à la destruction de la forêt amazonienne. Petits exploitants, grandes sociétés minières, orpailleurs illégaux... Par cet exemple local, c'est la question de la gouvernance des forêts qui se pose. Reportage de nos collègues de France 2, Anthony Jolly et Lou Krikorian.