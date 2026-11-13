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En Guadeloupe, le fléau des armes à feu

information fournie par France 24 13/11/2026 à 17:18

En Guadeloupe, 40 000 armes circuleraient de façon illégale. Sur cette île, le nombre d'homicides est neuf fois supérieur à la moyenne nationale. Alors pourquoi tant d'habitants décident de porter un fusil dans ce département ?

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