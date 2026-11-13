En Guadeloupe, 40 000 armes circuleraient de façon illégale. Sur cette île, le nombre d'homicides est neuf fois supérieur à la moyenne nationale. Alors pourquoi tant d'habitants décident de porter un fusil dans ce département ?
En Guadeloupe, le fléau des armes à feu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro