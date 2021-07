AFP Video • 07/07/2021 à 18:52

Le lac Saimaa en Finlande abrite l'une des espèces de phoques les plus rares et les plus menacées au monde, le phoque annelé de Saimaa, dont la population ne compte que 400 individus, ce qui, selon les militants, est loin d'être suffisant pour assurer sa survie à l'avenir.