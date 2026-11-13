L'entrepreneuse éthiopienne Hanan Ahmed s'efforce de faire évoluer les mentalités autour des règles et de réduire les coûts pour les femmes locales en fabriquant des serviettes hygiéniques réutilisables.
En Éthiopie, une petite entreprise contre la "précarité menstruelle"
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