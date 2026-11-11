A la Une de la presse, ce mercredi 11 novembre, la première grève générale, aujourd’hui, en Espagne, depuis 14 ans. L’échec, en France, de la pétition pour la fermeture de la chaîne CNews. La liberté de la presse plus malmenée que jamais en Egypte. De nouvelles révélations sur l’affaire Nvidia. Et deux enquêtes sur des pans méconnus de l’histoire de la Première guerre mondiale, dont la France commémore aujourd’hui l’armistice.
En Egypte, "l'intensification des atteintes à la liberté de la presse"
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