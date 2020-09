En Ecosse, un ex-toxicomane transforme une camionnette en salle de shoot

AFP Video • 23/09/2020 à 18:18

Le militant et ancien toxicomane Peter Krykant a transformé une camionnette en salle de shoot qui, espère-t-il, "sortira les usagers des ruelles sombres et infestées de rats" de Glasgow et les placera dans un environnement stérile où ils pourront recevoir de l'aide et du soutien. L'Écosse, qui comptait 1 187 décès liés à la drogue en 2018, a l'un des taux de mortalité liés à la drogue les plus élevés au monde, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement.