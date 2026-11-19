Elles seraient des dizaines de milliers de femmes à avoir travaillé, souvent contre leur gré, dans les bordels organisés et gérés par l’État sud-coréen à destination des soldats américains stationnés dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes racontent aujourd’hui, après des années de silence, des viols, des violences de la part des soldats ou encore des internements forcés.
En Corée du Sud, les femmes prostituées de force sur les bases américaines demandent réparation
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