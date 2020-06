En Colombie, la rébellion des têtes grises contre leur strict confinement pour le Covid-19

AFP Video • 07/06/2020 à 17:45

Le confinement des plus de 70 ans, imposé pour près de six mois en Colombie, suscite des controverses. Certains le défient par esprit de liberté, d'autres par nécessité, tel le vieil Eleodoro et ses compagnons d'infortune, qui survivent dans une masure en ruines.