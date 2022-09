En cas d'hiver froid, il faudra compter "sur la sobriété et la solidarité européenne" (ministre)

information fournie par AFP Video • 15/09/2022 à 17:23

Il sera possible de passer un hiver "très froid" "à condition de pouvoir compter au maximum sur la sobriété et sur la solidarité européenne", estime la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'une visite du centre de répartition de l'électricité de RTE de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). La France et l'Europe s'apprêtent à vivre la pire crise énergétique depuis les années 70, en raison de la guerre en Ukraine. SONORE