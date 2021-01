En Californie, un hôpital rural ploie sous le fardeau du Covid-19

AFP Video • 13/01/2021 à 15:49

N°8YM7URN°8YM8CCAu cœur de la Californie rurale, un petit hôpital est confronté à l'afflux de cas de Covid-19, et à l'épuisement du personnel médical qui doit parfois soigner des connaissances et des proches. A Apple Valley, petite ville à 150 km au nord-est de Los Angeles, l'infirmière en chef explique, au bord des larmes : "Nos infirmières lâchent prise et pleurent ici dans le service, car un nouveau patient est mort, ou alors parce qu'un membre d'une même famille vient d'être admis". "C'est sans aucun doute le moment le plus sombre de toute ma carrière", ajoute l'une des responsables de l'hôpital, qui accueillait 54 patients en soins intensifs au moment de la visite de l'AFP, soit près du triple de la capacité habituelle de l'établissement.