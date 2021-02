En Birmanie, la contestation contre le coup d'Etat s'intensifie

AFP Video • 05/02/2021 à 13:23

IMAGES ET SONOREN°92A7Z2En Birmanie, la contestation contre le coup d'Etat militaire du 1er février s'intensifie. Le signe à trois doigts, emprunté aux films américains Hunger Games et adopté en Thaïlande, devient ici aussi le symbole du mouvement pro-démocratie. Tout comme le ruban rouge, couleur du parti d'Aung San Suu Kyi, qui a été arrêtée. La nuit dans Rangoun, des concerts de casseroles et de klaxons demandent sa libération et le retour du gouvernement aux civils.