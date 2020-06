En Auvergne, des élevages de vers pour nourrir les animaux autrement

AFP Video • 04/06/2020 à 22:24

"On a créé la croquette durable et locale": en Auvergne, une filière d'élevage de vers destinés à la nourriture pour animaux a vu le jour. Animaux domestiques ... ou d'élevage. L'objectif est de fournir à terme les pisciculteurs et aviculteurs de la région, avec une production respectueuse de l'environnement.