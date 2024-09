En Arizona, un responsable électoral face au complotisme

information fournie par AFP Video • 06/09/2024 à 15:28

Dans le comté de Maricopa, en Arizona, le centre électoral est ultra sécurisé en amont de l’élection présidentielle du 5 novembre. Le but ? Faire taire les théories du complot qui pourraient circuler, comme lors des derniers scrutins, sur une possible fraude électorale. L’organisateur des élections dans le comté, Stephen Richer, accueille régulièrement des électeurs pour leur expliquer le processus de comptage et de vérification. En 2020, Joe Biden a emporté l'Arizona de quelque 10.000 voix face à Donald Trump. Moults recomptages ont confirmé cette victoire, mais la graine de la désinformation était plantée.