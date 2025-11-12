 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Arabie saoudite, la danse orientale se pratique en secret

information fournie par AFP Video 12/11/2025 à 16:44

Dans une salle de sport exclusivement féminine à Ryad, des femmes se déhanchent au rythme des percussions, heureuses de pratiquer la danse orientale à l'abri des regards et à l'insu de leur famille, tant cette discipline reste taboue dans le royaume conservateur.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Inde: au moins huit morts à New Delhi dans l'explosion d'une voiture

information fournie par AFP 10 nov.
2

La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi

information fournie par AFP Video 10 nov.
3

Le Premier ministre indien qualifie l'explosion meurtrière à Delhi de "complot"

information fournie par AFP 11 nov.
4

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
5

Brésil : les "fake news" de l'agro-industrie

information fournie par France 24 09:56
6

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 08:16
7

Législatives en Irak: la liste du Premier ministre remporte une large victoire, selon son entourage

information fournie par AFP 13:03
8

Islamabad sous haute-sécurité après un attentat-suicide

information fournie par AFP 12:40
1

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
2

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
3

Les investisseurs sont-ils obligés de choisir entre performance et impact ?

information fournie par Boursorama 05 nov.
4

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
5

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
6

Top 5 IA du 05/11/2025

information fournie par Libertify 06 nov.
7

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
8

Oléron: parquet antiterroriste sur place, "en observateur" mais "pas saisi" (ministre)

information fournie par AFP Video 05 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank