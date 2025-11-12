Dans une salle de sport exclusivement féminine à Ryad, des femmes se déhanchent au rythme des percussions, heureuses de pratiquer la danse orientale à l'abri des regards et à l'insu de leur famille, tant cette discipline reste taboue dans le royaume conservateur.
En Arabie saoudite, la danse orientale se pratique en secret
