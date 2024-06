information fournie par AFP Video • 16/06/2024 à 18:20

Un service "un peu particulier" pour un concept inclusif. À Mulhouse, tous les midis du lundi au samedi, Antoine, Tristan, Juline et Salima transportent les assiettes et prêtent une oreille attentive aux commandes des clients. Tous porteurs de trisomie 21, leur "petit truc en plus" a donné le nom au restaurant qui les emploie.