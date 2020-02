En Afrique australe, touchée par la crise climatique, des hommes et des bêtes aux abois

AFP Video • 12/02/2020 à 17:57

La région de Khalahari, au nord de l'Afrique du Sud, est réputée pour son climat sec - un environnement auquel la faune et la flore sauvages et le bétail sont également habitués. Cependant, une sécheresse extrême a non seulement tué de nombreux animaux, mais a également entraîné la disparition du tourisme dans plusieurs fermes. Certaines ont été contraintes de licencier des travailleurs et de fermer leurs portes en attendant désespérément la pluie.