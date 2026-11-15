Une pluie d'olives tombe sur une bâche dans un délicat "ploc-ploc" se mêlant au chant des oiseaux. Dans les champs de l'est de l'Afghanistan, l'olivier rend espoir face au réchauffement climatique.
En Afghanistan, les oliviers de l'espoir
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro