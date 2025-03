information fournie par AFP Video • 27/03/2025 à 19:58

Le roi Letsie III du Lesotho est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron, en marge du "Sommet Nutrition pour la croissance". Les deux dirigeants doivent s'entretenir sur la coopération bilatérale culturelle et linguistique entre les deux pays et discuter des enjeux globaux, notamment en matière de santé et de climat. IMAGES