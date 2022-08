information fournie par AFP Video • 29/08/2022 à 18:37

Accolade et poignée de main entre Emmanuel Macron et Andry Rajoelina, reçu à l'Elysée. Une visite qui intervient alors que la demande de deux Français, reconnus coupables d'avoir voulu assassiner le président de Madagascar, pour annuler leur condamnation à 10 et 20 ans de travaux forcés, a été rejetée vendredi par la Cour de cassation malgache.