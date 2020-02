Emmanuel Macron : "L'islam politique n'a pas sa place en France"

France 24 • 19/02/2020 à 06:49

À la une de la presse, ce mercredi 19 février, la décision de la Russie d'interdire l'entrée de son territoire aux ressortissants chinois en raison de l'épidémie de coronavirus, la mésaventure des passagers d'un navire de croisière mis en quarantaine au large du Japon, les mesures d'Emmanuel Macron pour lutter contre le "séparatisme islamiste" en France, et un footballeur mordu (et non un mordu de foot).