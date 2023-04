information fournie par France 24 • 10/04/2023 à 07:46

A la Une de la presse, ce lundi 10 avril, le 25ème anniversaire, aujourd’hui, de l’accord du Vendredi Saint, qui a mis fin à trois décennies de violences en Irlande du nord. Les tensions entre Washington et Pékin autour de Taïwan. La fuite de fuite de documents classifiés, détaillant la stratégie des États-Unis et de l'Otan en Ukraine. Et la victoire de Mathieu van der Poel sur le Paris-Roubaix.