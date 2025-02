information fournie par AFP Video • 02/02/2025 à 13:09

Le président français Emmanuel Macron dépose une gerbe de fleurs et se recueille lors de la cérémonie de commémoration de la libération de Colmar, en Alsace. La "poche de Colmar", libérée il y a 80 ans, fut la dernière grande bataille de la Seconde guerre mondiale sur le sol français, et l'une des plus violentes. IMAGES