Emmanuel Macron annonce de nouvelles primes à l'achat pour les voitures électriques et hybrides

AFP Video • 26/05/2020 à 18:03

Emmanuel Macron promet des "mesures de soutien exceptionnelles" pour l'achat d'un véhicule électrique: 7.000 euros pour les particuliers et 5.000 pour les entreprises et collectivités, et nouveauté: 2.000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride.