Émission spéciale : le Brésil, entre confinement et défiance face au Covid-19

France 24 • 29/04/2020 à 18:13

Nous vous proposons une édition spéciale de Cap Amériques depuis le Brésil, qui a franchi mardi 28 avril 2020 la barre des 5 000 décès causés par la pandémie de coronavirus. Dans le pays, le confinement est devenu une affaire politique et suscite la colère des partisans du président Jair Bolsonaro. L'Amérique latine, dans son ensemble, est très touchée par le Covid-19 et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a averti que la pandémie allait entraîner une augmentation de la faim et de la pauvreté.