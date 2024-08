Emeutes au Royaume-Uni: voitures incendiées et magasins endommagés à Middlesbrough

information fournie par AFP Video • 04/08/2024 à 20:19

Images de voitures calcinées, de vitrines de magasins brisées et de débordements à Middlesbrough, dans le nord-est de l'Angleterre, alors que le Royaume-Uni fait face à des émeutes inédites depuis plus de dix ans. Elles ont commencé après que trois fillettes ont été tuées dans une attaque au couteau lundi à Southport (nord-ouest de l'Angleterre), un drame qui a donné lieu à une flambée de rumeurs et de désinformation sur les réseaux sociaux sur la religion et l'origine de l'agresseur présumé. IMAGES