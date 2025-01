information fournie par AFP Video • 06/01/2025 à 12:41

Emmanuel Macron s'exprime à propos d'Elon Musk lors de la conférence des ambassadeurs à Paris : "Voilà dix ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ?" SONORE