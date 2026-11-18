Les premiers qualifiés pour la CAN 2027 sont connus. Le Sénégal, le Cameroun et le Maroc en font notamment partie.
Éliminatoires de la CAN 2027 : qualification pour le Sénégal et cinq autres nations
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