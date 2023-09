Éliminatoires de la CAN-2024 : la dernière chance

information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 21:20

Derniers tickets à distribuer pour la CAN-2024. Dans le groupe I, la RDC et la Mauritanie sont en tête, mais le Gabon et le Soudan sont encore en course. Dans le groupe L, les Guépards béninois devront s’imposer face au Mozambique pour se qualifier. Côté Euro-2024, l'Italie voudra chasser un fantôme du passé et s'imposer en Macédoine du Nord. En Arabie Saoudite, la chasse aux stars européennes est provisoirement terminée. Quand aura lieu la prochaine offensive ? Avec quels joueurs ciblés ?