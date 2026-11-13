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Éliminatoires CAN 2027 : Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire... les cadors à la fête

information fournie par France 24 13/11/2026 à 08:18

Les favoris ont répondu présents dans les éliminatoires de la CAN 2027. Le Sénégal a largement dominé le Soudan pour la première du sélectionneur Patrick Vieira à domicile, tandis que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont poursuivi leur marche vers la qualification.

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