Les favoris ont répondu présents dans les éliminatoires de la CAN 2027. Le Sénégal a largement dominé le Soudan pour la première du sélectionneur Patrick Vieira à domicile, tandis que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont poursuivi leur marche vers la qualification.
Éliminatoires CAN 2027 : Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire... les cadors à la fête
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