AFP Video • 19/01/2021 à 16:20

Les élections régionales et départementales seront reportées de mars à juin, confirme le Premier ministre Jean Castex, interrogé sur le sujet lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et "au plus tard le 1er avril", les députés se verront transmettre un rapport du conseil scientifique pour réévaluer la situation à ce moment-là.