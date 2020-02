Elections législatives au Cameroun : Un taux de participation plus faible que jamais

France 24 • 10/02/2020 à 10:55

Ce dimanche, le Cameroun organisait ses élections législatives afin que le peuple élise ses députés et conseillers municipaux. Les partis d'opposition à celui du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 37 ans, ont appelé à boycotter ce vote, faisant état d'un taux de participation des plus faibles.