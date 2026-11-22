En RD Congo, se dirige-t-on vers un report des élections générales ? Les scrutins sont prévus en décembre 2028. Dans un rapport publié en novembre, la Symocel, l’une des missions d’observation électorale, doute de la possibilité de tenir ce délai...
Elections générales en RD Congo, la Symocel doute de la possibilité de tenir les délais
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