information fournie par AFP Video • 18/12/2023 à 15:54

Les partisans du président congolais sortant Félix Tshisekedi, attendent l'arrivée de leur candidat pour son dernier meeting the campagne à Kinshasa. Après un mois de meetings et de promesses, la campagne pour les élections du 20 décembre se termine ce soir. Dans un climat tendu, près de 44 millions d'électeurs sont appelés à élire mercredi leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et, pour la première fois, leurs conseillers communaux. IMAGES